Яку мету переслідує притягнення особи до відповідальності за скоєне правопоруше??ня. Будь ласка срочно ))) питання з правознавства
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Яку мету переслідує притягнення особи до відповідальності за скоєне правопоруше??ня. Будь ласка срочно ))) питання з правознавства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо людину не карати і не притягати до відповідальності за порушення законів, то кругом буде хаос, адже мало хто буде слідувати правилам. Писала через переводчик, не придирайтесь)
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