Губчатая и столбчатая клетки листа, какой они имеют цвет и что они содержат?

Биология
Губчатая и столбчатая клетки листа, какой они имеют цвет и что они содержат?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Губчатая ткань Губчатая ткань - основная ткань листа, клетки которой имеют округлую форму, расположены рыхло, ближе к нижней кожице листа. Губчатая ткань служит для фотосинтеза, газообмена и транспирации. Столбчатая ткань Столбчатая ткань - основная ткань листа, клетки которой имеют цилиндрическую форму, плотно прилегают друг к другу и расположены с верхней стороны листа, обращенной к свету. Столбчатая ткань служит для фотосинтеза
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