Сложные предложения со словами собиралась,замерли,равномерно,расположились

Гость: Гость:

Я собиралась гулять, но родители увидели несделанные уроки. Мы замерзли, а Вова уже собирался уходить домой. Лёд лёг равномерно, но снег упал некрасивыми сугробами. Приезжие гости расположились у нас, но отец их семьи собирался уезжать.