Сложные предложения со словами собиралась,замерли,равномерно,расположились
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Сложные предложения со словами собиралась,замерли,равномерно,расположились
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я собиралась гулять, но родители увидели несделанные уроки. Мы замерзли, а Вова уже собирался уходить домой. Лёд лёг равномерно, но снег упал некрасивыми сугробами. Приезжие гости расположились у нас, но отец их семьи собирался уезжать.
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