Почему у кактусов листья видео изменились и приобрели вид иглы

Биология
Почему у кактусов листья видео изменились и приобрели вид иглы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому-что кактусы так приспосабливаются к пустынной среде,без влаги, иглы-способствуют уменьшению ее потерь.
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