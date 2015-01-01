Капля масла объем которой 0,003 мм³ ,разливается по поверхности воды тонким слоем и ??анимает площадь 300 см² . Считая,что толщина слоя равна диаметру молекулы масла,определите этот диаметр.

Физика
Капля масла объем которой 0,003 мм³ ,разливается по поверхности воды тонким слоем и ??анимает площадь 300 см² . Считая,что толщина слоя равна диаметру молекулы масла,определите этот диаметр.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V=0,003 мм³ = 0,003*10⁻⁹ м³ = 3*10⁻¹² м³ S=300 см² = 300*10⁻⁴ м² = 3*10⁻² м² ________ d = ? d= V/S = 3*10⁻¹² / 3*10⁻² = 1*10⁻¹⁰ м = 0,1 нм
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