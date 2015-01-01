Капля масла объем которой 0,003 мм³ ,разливается по поверхности воды тонким слоем и ??анимает площадь 300 см² . Считая,что толщина слоя равна диаметру молекулы масла,определите этот диаметр.

Физика

Капля масла объем которой 0,003 мм³ ,разливается по поверхности воды тонким слоем и ??анимает площадь 300 см² . Считая,что толщина слоя равна диаметру молекулы масла,определите этот диаметр.

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