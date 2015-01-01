В юности у меня был друг Валька Зыков, человек очень необычный - строгий, твердый, серьезный, что такое человеческие слабости, не знающий компромиссов . Когда Вальке исполнилось тринадцать лет ,в этот исторический день он пока...

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В юности у меня был друг Валька Зыков, человек очень необычный - строгий, твердый, серьезный, что такое человеческие слабости, не знающий компромиссов . Когда Вальке исполнилось тринадцать лет ,в этот исторический день он показал мне написанное им заявление, адресованное неизвестно кому, о том ,что с этого дня он берет на себя обязательство никогда не врать. Я отнесся к этому заявлению скептически и недоверчиво. - Во-первых, это невозможно –сказал я ему. -Во-вторых, это неинтересно . Он посмотрел на меня светлыми, спокойными близорукими глазами первого отличника и не унизился до ответа. Однажды Валька зыков прогулял школу. .Обычно нас спрашивали, почему мы отсутствовали. врал как мог Я, например обычно кого-нибудь встречал или провожал: уезжал мой отец ,то уезжала куда-то мать, то улетела срочным рейсом моя неугомонная бабушка. -У тебя не семья ,а подвижной состав ,-вздыхала классная руководительница и отмечала в журнале: lt;lt;Отсутствовал по уважительной причинеgt;gt;. -Что случилось с тобой, Зыков? Мрачно стукнула доска парты, волны бешеного шепота захлестали по классу : это Вальке подсказывали надежные и правдоподобные причины …Валькины глаза были печальны и ясны … - Что случилось с тобой, Зыков? Может быть, ты переутомился ,плохо себя чувствовал? -подсказывая ему выход , тихо и сочувственно говорила ему учительница . -Нет я не был болен, -твердо ответствовал Зыков. -Я бы полностью и абсолютно здоров. Он задумался на секунду и дрогнувшим, но громким голосом произнес: - Я прогуливал. Стон недоумения и отчаяния пронесся по классу а-ах! И классная руководительница проговорила проникновенно и устало: -Ты праведный мальчик, Зыков. -И мелким четким почерком она поставила в журнале :lt;lt;Отсутствовал по неуважительной причине gt;gt;. 30) когда после уроков мы возвращались домой, Зыков шёл впереди нас, одинокий и скорбный, как Джордано Бруно. Я верил Вальке. Валька был моим рыцарем правды, всегдашним укором моей совести…. однажды я сыпался на экзамене по истории, утопая в пучине дать и событий, и, утопая, я кинул Вальке белый флаг, я взмолился о помощи. Я знал , что он выучил историю назубок. - Подскажи, Валька, - прошептал я. и тут я вспомнил: это же Валька Зыков, не знающий компромиссов…этот разве подскажет! я безнадежно и устало посмотрел на него. Лицо его мучительно искривилось. он страдал. он был слишком правдив, чтобы подсказать, и слишком добр, чтобы дать мне утонуть. и он мучился, Валька Зыков, зажатый в тисках своей принципиальностью и своей добротой. - ну-с, в каком же году это произошло?!-риторически произнес я и развел руками. и тут я увидел. как разверзлись побледневшие уста моего друга, как дрогнули его непримиримые губы. прерывающимся шепотом он произнес дату. я был спасен. после экзамена я кинулся к нему. я хотел его обнять, я хотел сказать ему самые прекрасные слова. он отстранил меня твердой рукой, не принял моей благодарности. он ушел, гордо подняв неширокие плечи, ушел потому, что не смог соблюсти своих принципов и подавить свою доброту. я понял, как я был жесток, поставив его перед этим выбором. а потом мы стали взрослыми. Задания: 1.Среди предложений 3-6 найдите предложение с обособленным согласованным определением. напишите номер этого предложения. 2. замените разговорное слово "отлынивать" в предложении 11 стилистически нейтральным синонимом. 3. замените словосочетание "С отчаянием взмолился" (в предложении 34), построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью примыкание. 4.укажите количество грамматических основ в предложении 30. ДАН ТЕКСТ И ЗАДАНИЯ ПО ЭТОМУ ТЕКСТУ . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.

Автор: Гость