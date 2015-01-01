Определите, по какому признаку объединены данные понятия, личности и исключите лишние: 1 Лютеране, англичане, кальвинисты, старообрядцы 2 Иван Федоров, Петр Мстиславец, Андрей Чохов 3 Барщина, подушная подать, денежный обр...
История
Определите, по какому признаку объединены данные понятия, личности и исключите лишние: 1 Лютеране, англичане, кальвинисты, старообрядцы 2 Иван Федоров, Петр Мстиславец, Андрей Чохов 3 Барщина, подушная подать, денежный оброк, натуральный оброк (пожалуйста срочно!!!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 В первом все касаются церкви ,лишнее не касаются церкви англичане 2 Все писатели ,лишний не писатель Андрей Чохов -руский ушечный и колокольный мастер 3 Все про землю,лишний не про землю подушная подать
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