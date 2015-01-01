Составит предложения с "Хорошо работать на садовом участке; внимательно слушать объяснения учителя; правильно выполнять задание"
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Составит предложения с "Хорошо работать на садовом участке; внимательно слушать объяснения учителя; правильно выполнять задание"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне хорошо работать на садовом участке летом, мне сказали внимательно слушать обьяснения учителя, всегда нужно правильно выполнять задания
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