В вазе лежат груши, сливы и яблоки- всего 5 штук. Слив на две больше, чем груш. Сколько в вазе фруктов каждого вида? Реши задачу подбором.
Математика
В вазе лежат груши, сливы и яблоки- всего 5 штук. Слив на две больше, чем груш. Сколько в вазе фруктов каждого вида? Реши задачу подбором.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Условие: Сливы-?фр.,на 2 больше Груши-?фр. Всего -5фр. 1)5+2=7(сл.)-слив. 2)5+7=12(гр.)-груш. 3)12+5+7=24(фр.) Ответ:24 фрукта лежат в вазе каждого вида.
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