В вазе лежат груши, сливы и яблоки- всего 5 штук. Слив на две больше, чем груш. Сколько в вазе фруктов каждого вида? Реши задачу подбором.

Математика

В вазе лежат груши, сливы и яблоки- всего 5 штук. Слив на две больше, чем груш. Сколько в вазе фруктов каждого вида? Реши задачу подбором.

Автор: Гость