Строение атомов в протонах, электронах и нейтронах: 1) Азот 2) Евпропий 3) Неон 4) Титан 5) Натрий 6) Олово 7) Селен 8) Теллур Помогите пожалуйста, буду сильно благодарен)

Химия

Строение атомов в протонах, электронах и нейтронах: 1) Азот 2) Евпропий 3) Неон 4) Титан 5) Натрий 6) Олово 7) Селен 8) Теллур Помогите пожалуйста, буду сильно благодарен)

Автор: Гость