Строение атомов в протонах, электронах и нейтронах: 1) Азот 2) Евпропий 3) Неон 4) Титан 5) Натрий 6) Олово 7) Селен 8) Теллур Помогите пожалуйста, буду сильно благодарен)

Химия
Строение атомов в протонах, электронах и нейтронах: 1) Азот 2) Евпропий 3) Неон 4) Титан 5) Натрий 6) Олово 7) Селен 8) Теллур Помогите пожалуйста, буду сильно благодарен)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)N Протоны=7        Электроны=7        Нейтроны=14-7=7 2)Eu Протоны=63           Электроны=63           Нейтроны=152-63=89 3)Ne  Протоны=10           Электроны=10          Нейтроны=20-10=10 4)Ti    Протоны=22          Электроны=22          Нейтроны=48-22=24 5)Na  Протоны=11          Электроны=11           Нейтроны=23-11=12 6)Sn Протоны=50          Электроны=50           Нейтроны=119-50=69 7)Se Протоны=34          Электроны=34          Нейтроны=79-34=45 8)Te   Протоны=52          Электроны=52            Нейтроны=128-52=76
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