Строение атомов в протонах, электронах и нейтронах: 1) Азот 2) Евпропий 3) Неон 4) Титан 5) Натрий 6) Олово 7) Селен 8) Теллур Помогите пожалуйста, буду сильно благодарен)
Химия
Строение атомов в протонах, электронах и нейтронах: 1) Азот 2) Евпропий 3) Неон 4) Титан 5) Натрий 6) Олово 7) Селен 8) Теллур Помогите пожалуйста, буду сильно благодарен)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)N Протоны=7 Электроны=7 Нейтроны=14-7=7 2)Eu Протоны=63 Электроны=63 Нейтроны=152-63=89 3)Ne Протоны=10 Электроны=10 Нейтроны=20-10=10 4)Ti Протоны=22 Электроны=22 Нейтроны=48-22=24 5)Na Протоны=11 Электроны=11 Нейтроны=23-11=12 6)Sn Протоны=50 Электроны=50 Нейтроны=119-50=69 7)Se Протоны=34 Электроны=34 Нейтроны=79-34=45 8)Te Протоны=52 Электроны=52 Нейтроны=128-52=76
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