Приведите примеры растений у которых вы наблюдали видоизменённые листья
Биология
Приведите примеры растений у которых вы наблюдали видоизменённые листья
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Видоизменения листьев Усики: закрепление лазающего стебля (Горох, вика, чина) Чешуи тонкие: защитная функция (Репчатый лук) Чешуи сочные: запасание питательных веществ (Репчатый лук) Колючки: уменьшение испарения влаги, защита от поедания животными (Кактус, верблюжья колючка) Ловчие аппараты насекомоядных: улавливание и переваривание насекомых (Росянка, непентес, венерина мухоловка)
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