Приведите примеры растений у которых вы наблюдали видоизменённые листья

Биология
Приведите примеры растений у которых вы наблюдали видоизменённые листья
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видоизменения листьев  Усики: закрепление лазающего стебля (Горох, вика, чина)  Чешуи тонкие: защитная функция (Репчатый лук)  Чешуи сочные: запасание питательных веществ (Репчатый лук)  Колючки: уменьшение испарения влаги, защита от поедания животными (Кактус, верблюжья колючка)  Ловчие аппараты насекомоядных: улавливание и переваривание насекомых (Росянка, непентес, венерина мухоловка) 
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