Помогите умоляю плиз!

Математика
Помогите умоляю плиз!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72-57=15(т)-второй перевоз 15/5=3(т)-рейс перевозить 57/3=19(т)-первый водитель 19+5=24(т) Ответ: первый 19 тон, второй 24 тоны
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