Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!морфемный разбор слова:(к) составу.

Русский язык
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!морфемный разбор слова:(к) составу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У - окончание Состав - основа Состав - корень
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