Как решить (a+2)^2 помогите
Алгебра
Как решить (a+2)^2 помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a+2)^2=a2+4a+4( формула сокр. умножения)
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