1.Алюминийдің құймасы оның өзіне қарағанда неліктен жиірек қолданылады? 2.Ас содасын, әк суын, ашыған сүт өнімдерін алюминий ыдыста ұзақ сақтауға болмайтын себебі неде?

Химия
1.Алюминийдің құймасы оның өзіне қарағанда неліктен жиірек қолданылады? 2.Ас содасын, әк суын, ашыған сүт өнімдерін алюминий ыдыста ұзақ сақтауға болмайтын себебі неде?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Єєє?? ничего не монятно!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3 мешка сахарного песка расфасовали в пакеты по 3 кг в каждом.Чему равна масса одно??о мешка сахарного песка ,если весь песок расфасовали в 30 паке...
Ответить
Математика
Чтобы решить уравнение, Мише потребовалось число 444 умножить на число 2. Какое уравнение решал Миша ? Запиши его. пожалуйста ответи
Ответить
Русский язык
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР НАРЕЧИЯ: ДОЛГО,ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Ответить
Русский язык
Разберите слово по составу- передвигаются заранее спасибо
Ответить
Русский язык
Помогите указать падают? ю-ю на ручке двери лапками в снегу дверь
Ответить