1.Алюминийдің құймасы оның өзіне қарағанда неліктен жиірек қолданылады? 2.Ас содасын, әк суын, ашыған сүт өнімдерін алюминий ыдыста ұзақ сақтауға болмайтын себебі неде?
Химия
1.Алюминийдің құймасы оның өзіне қарағанда неліктен жиірек қолданылады? 2.Ас содасын, әк суын, ашыған сүт өнімдерін алюминий ыдыста ұзақ сақтауға болмайтын себебі неде?
Ответ(ы):
Гость:
Єєє?? ничего не монятно!!!!!!!
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