1. Биологически активные вещества, выделяемые железами внутренней секреции, называются А) ферментами Б) витаминами В) гормонами Г) нуклеиновыми кислотами 2. К железам смешанной секреции относятс...

Биология

1. Биологически активные вещества, выделяемые железами внутренней секреции, называются А) ферментами Б) витаминами В) гормонами Г) нуклеиновыми кислотами 2. К железам смешанной секреции относятся А) потовые и сальные железы Б) половые железы и поджелудочная В) щитовидная железа и гипофиз Г) надпочечники 3 Гигантизм развивается при избытке: А) норадреналина Б) инсулина В) гормона роста Г) адреналина. 4. Недостаточная функция щитовидной железы приводит к развитию А) сахарного диабета Б) гастрита В) микседемы Г) гигантизма 5. Постоянство концентрации глюкозы в крови нарушается при недостаточной функции А) потовых желез В) гипофиза Б) надпочечников Г) поджелудочной железы 6. Выделяемый поджелудочной железой инсулин стимулирует: А) превращение глюкозы в гликоген Б) расщепление гликогена до глюкозы В) образование витамина Д Г) пищеварение 7. В результате поступления в кровь адреналина происходит А) повышение АД Б) ослабление работы сердца В) уменьшение сахара в крови Г) сужение бронхов 8. Выброс адреналина в кровь происходит А) после сытного обеда Б) во время сна В) во время ссоры Г) во время отдыха 9. Гиперфункция гипофиза может стать причиной развития А) гигантизма Б) сахарного диабета В) рахита Г) базедовой болезни 10. Основным центром гуморальной регуляции является система А) спинной мозг- головной мозг В) печень-поджелудочная Б) гипофиз-гипоталамус Г) симпатическая НС- парасимпатическая НС

Автор: Гость