1)части клетки, которые были открыты с помощью световых микроскопов:а)ядро б) внешняя мембрана в) оболочка ядра г) цитопалзма 2)к клеточным органоидам относятся а) цитопоазма б) митохондрия в) рибосома г) ядро 3) первичная пере...

Биология

1)части клетки, которые были открыты с помощью световых микроскопов:а)ядро б) внешняя мембрана в) оболочка ядра г) цитопалзма 2)к клеточным органоидам относятся а) цитопоазма б) митохондрия в) рибосома г) ядро 3) первичная перетяжка хромосомы это а) хроматида б) центромера в) гистон г) метацентрическая хромосома

Автор: Гость