1.Чему равен периметр четырехугольника если длина каждой его стороны равна 2 дм. 2. В треугольнике АВС стороны АВ и ВС имеют одну и ту же длину, равную 5 дм, а сторона АС на 2 дм короче каждой их них. Вычислить периметр треуго...

Математика

1.Чему равен периметр четырехугольника если длина каждой его стороны равна 2 дм. 2. В треугольнике АВС стороны АВ и ВС имеют одну и ту же длину, равную 5 дм, а сторона АС на 2 дм короче каждой их них. Вычислить периметр треугольника.

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