1.Чему равен периметр четырехугольника если длина каждой его стороны равна 2 дм. 2. В треугольнике АВС стороны АВ и ВС имеют одну и ту же длину, равную 5 дм, а сторона АС на 2 дм короче каждой их них. Вычислить периметр треуго...

Математика
1.Чему равен периметр четырехугольника если длина каждой его стороны равна 2 дм. 2. В треугольнике АВС стороны АВ и ВС имеют одну и ту же длину, равную 5 дм, а сторона АС на 2 дм короче каждой их них. Вычислить периметр треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Р четырехугольника=а*4      2*4=8 дм Р четырехугольника 2) 1) 5-2=3 дм сторона АС      2) 5+5+3=13 дм Р треугольника
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