1)Что является графиком функции y=(x-m)^2+n? 2) Построить y=(x+4)^2,указать вершину,промежутки возрастания,убывания
Математика
1)Что является графиком функции y=(x-m)^2+n? 2) Построить y=(x+4)^2,указать вершину,промежутки возрастания,убывания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) парабола. 2) график в приложении Вершина: Крит. точка: y'=2x+8 2x+8 = 0 x = -4 Функция убывает на (-∞: -4) и возрастает на (-4; +∞)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Английский язык
Complete the sentences with EACH, EVERY / its derivatives, or ALL. Sometimes several variants are possible. 1. _________ of us are crazy in one...
Химия
Срочно! Оксид трехвалентного металла массой 76,5г содержит металл массой 40,5г. Опре??елите металл, который образовал оксид. Прошу, помогите, сро...