Срочно! Оксид трехвалентного металла массой 76,5г содержит металл массой 40,5г. Опре??елите металл, который образовал оксид. Прошу, помогите, срочно!

Химия
Срочно! Оксид трехвалентного металла массой 76,5г содержит металл массой 40,5г. Опре??елите металл, который образовал оксид. Прошу, помогите, срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Определим массу кислорода, содержащегося в оксиде m=76,5 г m(O)=76,5-40,5=36 г 2. Находим количество вещества кислорода n=m(O):M(O)=36:16=2,25 моль 3. Из формулы следует, что 1 моль оксида содержит атомный кислород количеством 3 моль, ⇒ n(RO)=n(O):3=2,25:3=0,75 моль - количество вещества оксида, содержащегося в 76,5 г вещества 4. Рассчитаем M оксида M(RO)=m(RO):n(RO)=76,5:0,75=102 г/моль 5. Определяем M металла M(R)=(M(RO)-M(O)):2=(102-3*16):2=27 г/моль Таким образом, искомый металл - алюминий

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