Срочно! Оксид трехвалентного металла массой 76,5г содержит металл массой 40,5г. Опре??елите металл, который образовал оксид. Прошу, помогите, срочно!

Гость: Гость:

1. Определим массу кислорода, содержащегося в оксиде m=76,5 г m(O)=76,5-40,5=36 г 2. Находим количество вещества кислорода n=m(O):M(O)=36:16=2,25 моль 3. Из формулы следует, что 1 моль оксида содержит атомный кислород количеством 3 моль, ⇒ n(RO)=n(O):3=2,25:3=0,75 моль - количество вещества оксида, содержащегося в 76,5 г вещества 4. Рассчитаем M оксида M(RO)=m(RO):n(RO)=76,5:0,75=102 г/моль 5. Определяем M металла M(R)=(M(RO)-M(O)):2=(102-3*16):2=27 г/моль Таким образом, искомый металл - алюминий