Помогите пожалуйста , буду очень благодарна за помощь!!!!

Химия
Помогите пожалуйста , буду очень благодарна за помощь!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Вычислить энергию Гиббса реакции Fe₃O₄(к)+CO(г)=3FeO(к)+CO₂(г)Изменение энергии Гиббса при образовании веществ, участвующих в реакции (при стандартных условиях), в кДж/моль:  для FeO  -244,3  кДж/моль СО ₂  -394,37кДж/моль Fe₃O₄ -1014,17кДж/моль СО -137,15  кДж/моль  дельта Gст реакции = 3х(-244,3) + (-394,37) - ( -1014,17) - (-137,15) = 24,4 кДж  Изменение энергии Гиббса - положительная величина, следовательно при стандартных условиях (температура 298К, давление 1 атм.) реакция протекать не будет.   ΔS реакции= ΔS продуктов - ΔS исх в-в (с учетом их соотношения, т.е. коэффициентов в уравнении), НАЙДИТЕ ПО СПРАВОЧНИКУ И РАССЧИТАЙТЕ. 2. 2NO ₂(г) ⇔ 2NO(г) + O₂(г) а) при увеличении концентрации оксида азота(ll) в три раза равновесие сместится влево; б) при увеличении давления равновесие сместится вправо. K = [NO] ² x [O ₂]  ÷ [NO] ²

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