Атомы какого элемента имеют следующее строение наружного и предпоследнего элект??онного слоя 5s2 5p6 5d1 6s2
Химия
Атомы какого элемента имеют следующее строение наружного и предпоследнего элект??онного слоя 5s2 5p6 5d1 6s2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это d-элемент, находится в 6-м периоде, в третьей группе (побочной подгруппе) , он соответствует металлу лантану (№57). Заряд яда +57, высшая степень окисления +3, формула оксида - Lа2O3.
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