Крымская война 1853-1856 основные действия войны даты
История
Крымская война 1853-1856 основные действия войны даты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1853 год 4 октября- Объявление войны от Турции 1853 год ноябрь - адмирал Нахимов уничтожиол турецкий флот в бухте г. Синоп 1854 год сентябрь - на крымском полуострове высажен 60-тысячный десант с целью захвата главной базы черноморского флота- Севастополь Так же неудача русских войск на реке Альме в 1854 год сентябрь 18 марта 1856 года - был подписан мирный договор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Атомы какого элемента имеют следующее строение наружного и предпоследнего элект??онного слоя 5s2 5p6 5d1 6s2
Алгебра
Найти значение функции заданных формулой y = 2x-4. Найдите значение функции при х = -3 ; 0 ; 1 ; 6. Полное решение, пожа-а-а-алуйста...