Крымская война 1853-1856 основные действия войны даты

Гость: Гость:

1853 год 4 октября- Объявление войны от Турции 1853 год ноябрь - адмирал Нахимов уничтожиол турецкий флот в бухте г. Синоп 1854 год сентябрь - на крымском полуострове высажен 60-тысячный десант с целью захвата главной базы черноморского флота- Севастополь Так же неудача русских войск на реке Альме в 1854 год сентябрь 18 марта 1856 года - был подписан мирный договор