1)что привело Англию к величию и процветанию?2)дать оценку политической деятельности королевы Виктории 3)что помогло Германии объединиться и каковы результаты объединения? 4)почему бисмарка называли железным канцлером.оценить е...

История

1)что привело Англию к величию и процветанию?2)дать оценку политической деятельности королевы Виктории 3)что помогло Германии объединиться и каковы результаты объединения? 4)почему бисмарка называли железным канцлером.оценить его деятельность

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