1)что привело Англию к величию и процветанию?2)дать оценку политической деятельности королевы Виктории 3)что помогло Германии объединиться и каковы результаты объединения? 4)почему бисмарка называли железным канцлером.оценить е...
История
1)что привело Англию к величию и процветанию?2)дать оценку политической деятельности королевы Виктории 3)что помогло Германии объединиться и каковы результаты объединения? 4)почему бисмарка называли железным канцлером.оценить его деятельность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Быстрое развитие,захват колоний 2)---- 3)Было решено обьедениться,чтобы воевать,что бы государство было сильнее
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