Упражнение 39,40.............

Гость: Гость:

Сок из яблока-яблочный сок,игрушки для ёлки-ёлочные игрушки,забор из кирпича-кирпичный забор,плетение из веревки-веревочное плетение,вода из реки-речная вода,варенье из земляники-земляничное варенье,хлеб из пшеницы-пшеничный хлеб.