Упражнение 39,40.............
Русский язык
Упражнение 39,40.............
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сок из яблока-яблочный сок,игрушки для ёлки-ёлочные игрушки,забор из кирпича-кирпичный забор,плетение из веревки-веревочное плетение,вода из реки-речная вода,варенье из земляники-земляничное варенье,хлеб из пшеницы-пшеничный хлеб.
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