1.что сделала екатерина 2 для укрепления позиций дворянства 2. каковы были причины ужесточения внутренней политики Екатерина 2 во второй половине ее царствования? что было сделано? 3. Какие меры были проведены Екатериной 2 дл...

История
1.что сделала екатерина 2 для укрепления позиций дворянства 2. каковы были причины ужесточения внутренней политики Екатерина 2 во второй половине ее царствования? что было сделано? 3. Какие меры были проведены Екатериной 2 для ужесточения внутренней политике?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Опубликовала Жалованную грамоту дворянству. 2. Из-за восстания Емельяна Пугачева, Екатерина Вторая ужесточила права к податным сословиям. 3. Ввела полицейскую реформу (1782), ликвидация гетманства на Украине (1764).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Решите пожалуйста. Буду очень благодарен и баллами не обижу ептель)))
Ответить
История
Составте в тетради таблицу Последстивия раздробления Руси
Ответить
Английский язык
Дайте транскрипцию слова:letter.postcard,paper,stamp.envelope.letterbox.post office.postman.poster.address
Ответить
Русский язык
Замените их синонимичными вводными предложениями:так прошла неделя, а может быть, немножкобольше.
Ответить
Математика
Как называется эта фигура. помогите пожалуйста!!!!
Ответить