1.что сделала екатерина 2 для укрепления позиций дворянства 2. каковы были причины ужесточения внутренней политики Екатерина 2 во второй половине ее царствования? что было сделано? 3. Какие меры были проведены Екатериной 2 дл...
История
1.что сделала екатерина 2 для укрепления позиций дворянства 2. каковы были причины ужесточения внутренней политики Екатерина 2 во второй половине ее царствования? что было сделано? 3. Какие меры были проведены Екатериной 2 для ужесточения внутренней политике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Опубликовала Жалованную грамоту дворянству. 2. Из-за восстания Емельяна Пугачева, Екатерина Вторая ужесточила права к податным сословиям. 3. Ввела полицейскую реформу (1782), ликвидация гетманства на Украине (1764).
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