1.что сделала екатерина 2 для укрепления позиций дворянства 2. каковы были причины ужесточения внутренней политики Екатерина 2 во второй половине ее царствования? что было сделано? 3. Какие меры были проведены Екатериной 2 дл...

История

1.что сделала екатерина 2 для укрепления позиций дворянства 2. каковы были причины ужесточения внутренней политики Екатерина 2 во второй половине ее царствования? что было сделано? 3. Какие меры были проведены Екатериной 2 для ужесточения внутренней политике?

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