Решите пожалуйста. Буду очень благодарен и баллами не обижу ептель)))

Гость: Гость:

1 верно 2 неверно ( не прямоугольник, а ромб) 3 неверно ( прилежащие углы) 4 неверно 1 задача: один из углов = х второй 54+х они прилежат к одной стороне, значит их сумма равна 180 180=54+х+х 126=2х х=63 больший угол = 63+54=117 Ответ 117 Задача 2 Площадь = 1/2 основание * высоту высота в квадрате (по теореме Пифагора) =100-64=36 высота =6 основание =13 Площадь = 1/2*13*6=39 Ответ 39 задача 3 треугольники подобны Сторона мал./стороне бол.=18/24=3/4 тогда и основания относятся как 3/4 основ. мал/основ. бол=3/4 15/осн.бол.=3/4 основ бол.=20 АБ=20 Ответ 20 Задача 4 треугольники подобны по 2ум углам 6/15=10/основ. основ.=25 ответ 25