Нововведения Николая первого (кратко ) Заранее Спасибо !)
История
Нововведения Николая первого (кратко ) Заранее Спасибо !)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Либерализм - уменьшение цензуры, заменение четвертования повешением. 2) Централизация власти 3) Укрепление Абсолютной власти 4) Сокращение численности крепостных крестьян 5) Улучшение положения крепостных
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