Я на вас надеюсь грамотеи!очнь нужно!

Окружающий мир
Я на вас надеюсь грамотеи!очнь нужно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С востока- чай алмазы пряности невольники. с запада- телефон пароход железная дорога......
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