Я на вас надеюсь грамотеи!очнь нужно!
Окружающий мир
Я на вас надеюсь грамотеи!очнь нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С востока- чай алмазы пряности невольники. с запада- телефон пароход железная дорога......
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите слово которое в предложеном падеже будет иметь окончание -И.1)тюлень. 2)жиз??ь.3)детёныш. 4)избушка
Математика
В пропусках надо поставить +,-,•,:(сложение,вычитание,умножение и вычитание) так чт?? бы подучилось 5 1 2 3 4=5 Заранее спасибо!
Биология