1 что такое глагол, 2 каким членом предложения является глагол? Покажи на примерах. 3 Мы повторили неопределённую форму глагола ,вспомнили,что глаголы в настоящим и будущим времени? в прошедшим времени?Покажи на примерах. 4 ...
Русский язык
1 что такое глагол, 2 каким членом предложения является глагол? Покажи на примерах. 3 Мы повторили неопределённую форму глагола ,вспомнили,что глаголы в настоящим и будущим времени? в прошедшим времени?Покажи на примерах. 4 Изменяются ли имена существительные,имена прилагательные,местоимения по временам? Как ты думаешь почему? 5 Попробуй объяснить ,почему в учебниках русского языка сначала обычно предлагаются для изучения имя существительное,местоимение,имя прилагательное,а за тем глагол.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.глагол-это часть речи 2.которая обозначает действие предмета.глагол отвечает на вопросы что делать?что делал?что делает? что сделает? что сделал?.Цветок ВЬЁТСЯ по ограде. 3.Глагол в настоящем времени отвечает на вопросы что делаю? что делает?что делаем?глаголы в неопр .ф отвечает на вопрос что сделает?не имеют формы в будущем времени отвечает на вопрос что сделает?что делать? в прошедшем времени отвечают на вопрос что делал? что сделал? глаголы в прошедшем времени имеют суффикс-л-например падал утонула нашёл 4. нет не изменяется.местоимение указывает на предмет.прилагательное признак предмета.существительное предмет. 5 ответ в четвёртом вопросе
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