Составить предложение со следующими словосочетаниями используя их как обособленные определения с обстоятельственным значением: изнемогающий от жары ; серьёзный и внимательный ; разгорячённый спором; взволнованный этой вестью

Русский язык
Составить предложение со следующими словосочетаниями используя их как обособленные определения с обстоятельственным значением: изнемогающий от жары ; серьёзный и внимательный ; разгорячённый спором; взволнованный этой вестью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петр, изнемогающий от жары, продолжал идти вперёд. Он, серьезный и внимательный, смотрел на меня в упор. Мальчик, разгоряченный спортом, вытирал пот со лба. Я, взволнованный этой вестью, выбежал на улицу.
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