Составить предложение со следующими словосочетаниями используя их как обособленные определения с обстоятельственным значением: изнемогающий от жары ; серьёзный и внимательный ; разгорячённый спором; взволнованный этой вестью

Гость: Гость:

Петр, изнемогающий от жары, продолжал идти вперёд. Он, серьезный и внимательный, смотрел на меня в упор. Мальчик, разгоряченный спортом, вытирал пот со лба. Я, взволнованный этой вестью, выбежал на улицу.