Дорожка разобрать как часть речи Помогите плиз!
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Дорожка разобрать как часть речи Помогите плиз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорожка-сущ.,т.к. обозначает предмет Н.ф- (что?)- дорожка неодуш.,нариц., ж.р., 1скл. ед.ч., И п.- подлежащее
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