Почему площадь лесов в Западной Европе в период раннего Нового времени быстро сокращалась? Какой выход наши европейцы из трудностей, связанных с дороговизной древесины?

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Потому что, нужно было отапливать дома,для плавильни,кузницы нужна была древесина.Её становилось всё меньше и меньше с этим связанна её дороговизна .Европейцы придумали выход из этой ситуации, они начали использовать каменный уголь.впервые этот выход нашли в Англии.После каменного угля там же изобрели кокс.Он давал больше тепла при сгорании.