|5x+6|=0 как решить это уравнение

Математика
|5x+6|=0 как решить это уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+6=0                 -5х-6=0 х=0-6                    -5х=0:(-6) х=-6                       -5х=0 х=-6:5                     х=0 х= -1,2
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