|5x+6|=0 как решить это уравнение
Математика
|5x+6|=0 как решить это уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+6=0 -5х-6=0 х=0-6 -5х=0:(-6) х=-6 -5х=0 х=-6:5 х=0 х= -1,2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Русский язык
Узкая дорожка шла через поле к реке нужно выписать из него словосочетания с имена??и существительными в винительном падеже
Математика
Реши сначала те примеры в которых количество цифр в частном и делимом одинаковое ?? потом те в которых в частном цифр меньше чем в делимом 5624:4, ...