По рис.5 найдите неизвестный угол
Геометрия
По рис.5 найдите неизвестный угол
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Гость:
Какой рисунок ? Пиши еще раз это обьявление и прикпепи рисунок !
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