В каком городе находится храм с зеленой крышей
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В каком городе находится храм с зеленой крышей
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Гость:
Владимир ,Чебоксары ,Ленинградская область ,Москва
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