Вставьте необходимые по смыслу слова в следующие предложения. 1) В русском языке ??сть ... и служебные части речи. 2) Служебные части-это ... 3) Служебная часть речи,которая выражает зависимость одних слов от других в словос...
Русский язык
Вставьте необходимые по смыслу слова в следующие предложения. 1) В русском языке ??сть ... и служебные части речи. 2) Служебные части-это ... 3) Служебная часть речи,которая выражает зависимость одних слов от других в словосочетании и предложении, называется ... 4) Предлоги выражают различные отношения: временные, ... 5)Предлоги бывают многозначными и однозначными. Многозначным называется такой предлог, который ... 6)Производными называются такие предлоги, которые ... 7)Предлоги, состоящие из одного слова, называются ... 8) Предлоги согласно,благодаря, вопреки требуют существительных в ... падеже 9) Предлоги ввиду,вследствие,в случае требуют существительных в ... падеже 10)Через дефис пишутся предлоги... Выполните задание 1) В какой строке все предлоги пишутся через дефис а)(по)причине болезни,из(за)горизонта,(в)связи со строительством. б)из(за) границы,иметь (в)виду,жить (за) гравницей в)из(за) леса, из(под) колёс,из(за) опоздания 2) В какой строке в словосочетаниях употреблены только производные предлоги а)вдоль дороги,за оградой,вокруг клумбы б)вследствие болезни, мимо дома, в заключение сочинения в)припасть к земле, выглянуть из за угла, плыть под водой 3) В какой строке все предлоги пишутся слитно а)(в)соответствии с планом, (в)целях безопасности, (с)верх ожидания б) (на)подобие шара, (во)преки советам, (в)след за ним в) (по)причине отъезда, (во)имя дружбы, (в)замен соли 4) В какой строке все предлоги пишутся раздельно а)(в)следствие дождя,(в)течение месяца, (во)имя дружбы б)(в)продолжение недели, (не)смотря на трудности, (в)виду опоздания в) (в)виде шара, (по)мере поступления, (в)силу сложностей 5) В какой строке во всех словах с пропущенными буквами пишется буква е а) в следстви.. простуды,в течени.. года,в продолжени.. дня б) в течени.. реки, в течени.. недели, в продолжени.. сериала в) в следстви.. по делу, вследстви.. грозы, наподоби.. шара. ПОМОГИТЕ ПРОШУ,ОЧЕНЬ СРОЧНО.... 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В русском языке есть САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ и служебные части речи. 2) Служебные части-это ПРЕДЛОГИ, СОЮЗЫ И ЧАСТИЦЫ. 3) Служебная часть речи, которая выражает зависимость одних слов от других в словосочетании и предложении, называется ПРЕДЛОГАМИ. 4) Предлоги выражают различные отношения: временные, ПРИЧИННЫЕ, ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ, ОБРАЗА ДЕЙСТВИЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. 5)Предлоги бывают многозначными и однозначными. Многозначным называется такой предлог, который УПОТРЕБЛЯЕТСЯ С НЕСКОЛЬКИМИ ПАДЕЖАМИ. 6)Производными называются такие предлоги, которые БЫЛИ ОБРАЗОВАНЫ ПУТЕМ ПЕРЕХОДА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В СЛУЖЕБНЫЕ, УТРАТИВ ПРИ ЭТОМ СВОИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 7)Предлоги, состоящие из одного слова, называются ПРОСТЫМИ. 8) Предлоги согласно, благодаря, вопреки требуют существительных в ДАТЕЛЬНОМ падеже. 9) Предлоги ввиду, вследствие, в случае требуют существительных в РОДИТЕЛЬНОМ падеже 10)Через дефис пишутся предлоги СЛОЖНЫЕ (ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД И Т.Д.) Выполните задание 1) В какой строке все предлоги пишутся через дефис а) по причине болезни, из-за горизонта, в связи со строительством. б)из-за границы, иметь в виду, жить за границей В) ИЗ-ЗА ЛЕСА, ИЗ-ПОД КОЛЁС, ИЗ-ЗА ОПОЗДАНИЯ. ОТВЕТ: В) 2) В какой строке в словосочетаниях употреблены только производные предлоги а)вдоль дороги ,за оградой, вокруг клумбы Б)ВСЛЕДСТВИЕ болезни, МИМО дома, В ЗАКЛЮЧЕНИЕ сочинения в) припасть к земле, выглянуть из за угла, плыть под водой ОТВЕТ: Б) 3) В какой строке все предлоги пишутся слитно а)в соответствии с планом, в целях безопасности, сверх ожидания Б) НАПОДОБИЕ шара, ВОПРЕКИ советам, ВСЛЕД за ним в) по причине отъезда, во имя дружбы, взамен соли ОТВЕТ: Б) 4) В какой строке все предлоги пишутся раздельно а) вследствие дождя, в течение месяца, во имя дружбы б)в продолжение недели, несмотря на трудности, в виду опоздания В) В ВИДЕ шара, ПО МЕРЕ поступления, В СИЛУ сложностей. ОТВЕТ: В) 5) В какой строке во всех словах с пропущенными буквами пишется буква е А) вследствие простуды, в течение года, в продолжение дня б) в течении реки, в течение недели, в продолжении сериала в) в следствии по делу, вследствие грозы, наподобие шара. Ответ: А)
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