Узкая дорожка шла через поле к реке нужно выписать из него словосочетания с имена??и существительными в винительном падеже

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Узкая дорожка шла через поле к реке нужно выписать из него словосочетания с имена??и существительными в винительном падеже

Автор: Гость