Выполните действие : 1)(3a/2b)^3*16b^5/9a^4
Алгебра
Выполните действие : 1)(3a/2b)^3*16b^5/9a^4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27a^3/8b^3*16b^5/9a^4=6b^2/a
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