Упр.477 .помагите затрудняюсь пожалуйста

Гость: Гость:

Прошел( по чему?) по мшарам. Корни (чего?) берёз и ольхи. Перелезать через (что?) завалы. Между (чем?) кочками, острые как (что?) колья, корни(чего?) берёз. Заросли (чем?) брусникой и льном. Тонула в( чём?) мхах