Упр.477 .помагите затрудняюсь пожалуйста
Русский язык
Упр.477 .помагите затрудняюсь пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошел( по чему?) по мшарам. Корни (чего?) берёз и ольхи. Перелезать через (что?) завалы. Между (чем?) кочками, острые как (что?) колья, корни(чего?) берёз. Заросли (чем?) брусникой и льном. Тонула в( чём?) мхах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Узкая дорожка шла через поле к реке нужно выписать из него словосочетания с имена??и существительными в винительном падеже
Математика
Реши сначала те примеры в которых количество цифр в частном и делимом одинаковое ?? потом те в которых в частном цифр меньше чем в делимом 5624:4, ...