Преобразуйте в многочлен: а)(5-x)^2 б)(y+3)^2 в)(3y-2)^2 г)(2x+5y)^2
Алгебра
Преобразуйте в многочлен: а)(5-x)^2 б)(y+3)^2 в)(3y-2)^2 г)(2x+5y)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 25-10x+x² б)y²+6y+9 в)9y²-12y+4 г)4x²+20xy+5y²
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