Реши задачу за 6 часов теплоход прошел 185 метров в машину за 4 часа 360 километров во ??колько раз скорость теплохода меньше скорости машины

Математика
Реши задачу за 6 часов теплоход прошел 185 метров в машину за 4 часа 360 километров во ??колько раз скорость теплохода меньше скорости машины
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 180:6=30 км\ч - скорость теплохода2) 360:4=90 км\ч - скорость машины3) 90:30=3 - во столько раз скорость теплохода меньше скорости машиныответ: в 3 раза

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