Реши задачу за 6 часов теплоход прошел 185 метров в машину за 4 часа 360 километров во ??колько раз скорость теплохода меньше скорости машины

Математика

Реши задачу за 6 часов теплоход прошел 185 метров в машину за 4 часа 360 километров во ??колько раз скорость теплохода меньше скорости машины

Автор: Гость