Найди периметр треугольника со сторонами: а) 3 см, 4 см и 5 см; б) 3 дм, 3 дм и 3 дм; в) 7 м, 6 м и 10 м.

Математика

Найди периметр треугольника со сторонами: а) 3 см, 4 см и 5 см; б) 3 дм, 3 дм и 3 дм; в) 7 м, 6 м и 10 м.

Автор: Гость