Найди периметр треугольника со сторонами: а) 3 см, 4 см и 5 см; б) 3 дм, 3 дм и 3 дм; в) 7 м, 6 м и 10 м.
Математика
Найди периметр треугольника со сторонами: а) 3 см, 4 см и 5 см; б) 3 дм, 3 дм и 3 дм; в) 7 м, 6 м и 10 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3 см+ 4 см +5 см=12см б) 3 дм+3 дм +3 дм=9дм в) 7 м+ 6 м +10 м=23м
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