Как составить предложение со словами ленивы и прилежно.
Русский язык
Как составить предложение со словами ленивы и прилежно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медвежата были очень ленивы. Я обещал маме учиться прилежно.
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