Помогите пожалуйста с английским языком 1 и 2

Английский язык
Помогите пожалуйста с английским языком 1 и 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ex.1 1.was not raining 2.was walking 3.did not go 4.was,wearing 5.ran 6.was not watching 7.did,drive 8.were,doing Ex.2 1.did you go 2.did you go 3.happened 4.did you do 5.did they say 6.found
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