1.что такое сектор Арктики 2.какик страны мира имеют свои арктические сектора 3.?? пределах какой природной зона располагается Островная Арктика? 4.на каком из островов Арктики сформировалось наибольшее в России на площад...

Гость: Гость:

1. Та часть Арктики, которая лежит в пределах местности/страны (Например России)<br />2. СССР,США, Канада, Норвегия идания<br />3. Тундры и ледяные пустыни.<br />4. 47% оледенения в России в Арктике приходиться на острова Северной Земли<br /><br />1. Потому, что они отличаются флорой и фауной<br />2. Из за теплый ветров/течений в восточной части<br />3. На многих островах нет постоянного населения. Здесь расположены лишь полярные научные станции или военные базы со сменным составом. Лишь на нескольких островах — Гренландии, Шпицбергене, Врангеля есть населенные пункты, жители которых заняты в основном морским промыслом и его обслуживанием, охотой и в некоторых местах — добычей полезных ископаемых<br />4. Растительный мир островной Арктики представлен преимущественно мхами, насчитывающими более 300 видов, и не менее многочисленными лишайниками, встречаются травянистые растения: полярный мак и камнеломка, злаки, лапчатка, дриада, незабудки.<br />Ближе к субарктическим растительным широтам распространены карликовая ива, береза и другие кустарники. Большое значение имеет ягель, которым питаются олени. Особенности местной растительности Арктики в том, что даже деревья поднимаются над землей не выше нескольких сантиметров.<br />Растительный объем южного побережья Ледовитого океана насчитывает примерно 350 видов. Тундра в этих местах очень заболочена, поскольку вечная мерзлота начинается очень близко от поверхности. Растительные сообщества состоят из реликта плейстоцена, помимо этого, встречается примерно 40 подвидов и видов сосудистых растений. Некоторые растительные группы являются реликтовыми, ученые их относят к самым малочисленным растительным разновидностям на планете.<br />Особенности животного мира Арктики проявляются в достаточно скудном видовом разнообразии при большом количестве особей вида. Климат здешних мест позволяет существовать северным оленям, белым медведям, песцам, зайцам, различным видам птиц и т.д., представителям морской фауны Арктики – белухам, нарвалам, моржам, тюленям и пр. В местных водах содержится также обилие растительного и животного планктона.<br />Особого внимания требуют краснокнижные виды и эндемики, которым грозит не столько холодный климат, сколько человеческая деятельность. Природа и животные на этой территории привлекали людей еще с давних времен. Со временем некоторые представители животного мира стали понемногу исчезать.<br />Так, новоземельный северный олень встречается только на этих островах, а на о. Врангеля проживает два эндемичных вида леммингов. В Красные Книги различного уровня внесены морж, белый медведь, белый гусь, розовая чайка, лапотень, а также другие животные, птицы, морские млекопитающие, насекомые. К числу особенностей животного мира Арктики следует отнести мохнатых мускусных быков (другое название – овцебык). Представители этого вида сегодня живут только на Шпицбергене и островах Гренландии.<br />Экологическая ситуация региона в последние годы ухудшается, меняется климат. По вине браконьеров, то и дело наведывающихся в Арктику, сокращается количество животных, растительные ландшафты значительно обедняются из-за всевозможной гусеничной техники. Экологи, занимающиеся Арктикой, призывают обеспечить разумное регулирование деятельности на суше и морских акваториях.