С какой целью создавались и создаются лирические произведения о войне
Литература
С какой целью создавались и создаются лирические произведения о войне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы люди читали и знали что происходило на войне.чтобы не было войны.война это история народа,боль народа.
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