СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ! Переведите с русского на английский язык, используя ин??инитив. 1. Говорят, что он хорошо играет в теннис. 2. Она будет рада пригласить их. 3. Врачу нужно быть терпеливым (patient). 4. Его считают...

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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ! Переведите с русского на английский язык, используя ин??инитив. 1. Говорят, что он хорошо играет в теннис. 2. Она будет рада пригласить их. 3. Врачу нужно быть терпеливым (patient). 4. Его считают (consider) хорошим преподавателем. 5. Дайте мне что-нибудь почитать. 6. Я хочу, чтобы вы остались. 7. Вряд ли она согласится. 8. Он слишком молод, чтобы понять это. 9. Полагают (believe), что она долго жила в Вене. 10. Кажется, она долго жила за границей.

Автор: Гость