СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ! Переведите с русского на английский язык, используя ин??инитив. 1. Говорят, что он хорошо играет в теннис. 2. Она будет рада пригласить их. 3. Врачу нужно быть терпеливым (patient). 4. Его считают...
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ! Переведите с русского на английский язык, используя ин??инитив. 1. Говорят, что он хорошо играет в теннис. 2. Она будет рада пригласить их. 3. Врачу нужно быть терпеливым (patient). 4. Его считают (consider) хорошим преподавателем. 5. Дайте мне что-нибудь почитать. 6. Я хочу, чтобы вы остались. 7. Вряд ли она согласится. 8. Он слишком молод, чтобы понять это. 9. Полагают (believe), что она долго жила в Вене. 10. Кажется, она долго жила за границей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. He is said to play tennis well. 2. She'll be glad to invite them. 3. A doctor need to be patient. 4. He is considered to be a good teacher. 5. Give me something to read. 6. I want you to stay. 7. It is unlikely that she is going to agree. 8. He is too young to understand it. 9. It is believed that she lived a long time in Vienna 10. It seems that she used to live a long time abroad. .
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