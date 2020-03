Помогите плиззз....я попала в тупик.... Нужно написать сочинение на английском на т??му Стоухендж

Гость: Гость:

Stonehenge[1] (eng. Stonehenge, lit. "stone henges") is a megalithic structure (and the henge cromlech) in Wiltshire, England, which is a complex of circular and horseshoe-shaped excavation (Cretaceous) and masonry structures. Is about 130 km South-West of London, approximately 3.2 km West of Amesbury and 13 km North of Salisbury. This is one of the most famous archaeological sites in the world. Стоунхендж[1] (англ. Стоунхендж, букв. "каменный хендж") - это мегалитическое сооружение (и хендж кромлех) в графстве Уилтшир, Англия, которая представляет собой комплекс кругового и подковообразного земляных работ (меловые) и каменных конструкций. Находится примерно в 130 км к юго-западу от Лондона, примерно в 3,2 км к западу от Эймсбери и 13 км к северу от Солсбери. Это один из самых знаменитых археологических памятников в мире.