КАКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ слова????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Русский язык
КАКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ слова????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Гость:
Чтобы проверить слово поставь орфограмму под удорением
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